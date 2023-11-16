Нацполіція відкрила ще одне кримінальне провадження проти Арестовича – депутатка

Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу президента та скандального блогера Олексія Арестовича. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» та львівська громадська діячка Наталія Піпа.

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За словами нардепки, інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича вона отримала від джерел у Нацполіції. Водночас офіційних коментарів від правоохоронців наразі не було.

«На громадянина Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення розвідника до України», – повідомила Наталія Піпа.

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Громадська активістка не уточнила, за якою статтею кримінального кодексу правоохоронці відкрили провадження. Водночас, імовірно, йдеться про свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке зчинив Арестович щодо Наталії Піпи.

За словами посадовиці, Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російської музики в центрі Львова. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою. За цим фактом проти Арестовича написали заяви до поліції 29 депутатів.

Нагадаємо, Олексій Арестович неодноразово втрапляв у скандали, пов’язані з його проросійськими, гомофобними та сексистськими висловами. Арестович оголосив, що буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито «збереження права українців спілкуватися російською».

Раніше народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

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До слова, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович продовжує генерувати дивні заяви. Так, на своїй сторінці у Facebook він розповів, коли перейде на спілкування українською.