Нацполіція взялася за ТЦК: незаконне збагачення на майже 92 млн грн

Вікторія Літвінова
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці провели 44 обшуки у 16 регіонах України у чинних та колишніх посадовців ТЦК

Найбільший «улов» – начальник РТЦК в Одесі: активи на понад 45 млн грн

Національна поліція провела масштабне відпрацювання посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. За результатами перевірок виявили незаконне збагачення та факти недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України

Що вилучили під час обшуків

Операцію провів Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами, ДБР та прокуратурами у сфері оборони. Правоохоронці здійснили 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни. Під час обшуків вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, а також гроші в національній та іноземній валюті. Серед вилучених документів – договір про отримання безповоротної грошової допомоги на один мільйон гривень, який, за даними слідства, міг використовуватися для легалізації незаконних доходів. 

Хто у центрі уваги

Один із найгучніших випадків – начальник районного ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді він, за версією слідства, значно поліпшив свій матеріальний стан і здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Нагадаємо, саме одеський напрям раніше фігурував у резонансних корупційних справах навколо ТЦК – зокрема, у справі ексначальника Одеського обласного ТЦК, якого судять за незаконне збагачення на понад 142 млн грн.

Ще один фігурант – помічник начальника об'єднаного міського ТЦК та СП. Розбіжність між активами у його декларації та реальним майновим станом сягнула 10 мільйонів гривень. У колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування іншого РТЦК виявили розбіжностей на 6,6 мільйона гривень.

Масштаб перевірок

Упродовж кількох днів правоохоронці склали понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Йдеться про порушення статей 172-4 (сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (вимоги фінансового контролю) та 172-7 (запобігання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські підкреслюють, що відпрацювання спрямоване не лише на викриття окремих фактів, а на системне очищення сфери комплектування від зловживань. У Нацполіції повідомили, що проводять подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше НАЗК завершило перевірки декларацій посадовців ТЦК та виявило ознаки незаконного збагачення і недостовірного декларування на десятки мільйонів гривень. Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК встановили ознаки незаконного збагачення.

До слова, експосадовець Львівського ТЦК постане перед судом за недостовірне декларування: він приховав будинок і земельну ділянку, переоформивши майно на тещу. 

