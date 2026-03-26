Майно оформив на тещу. Експосадовець Львівського ТЦК постане перед судом

Ірина Міллер
Посадовця судитимуть за декларування недостовірної інформації
За даними слідства, загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов’язки керівника. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР. За даними власних джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Драпінського.

Слідство встановило, що протягом 2023-2024 років посадовець не вказав у декларації земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок площею 139 кв. м у Львівському районі. Це майно він оформив на свою тещу, хоча фактично придбав його за власні кошти. Крім того, у звітності були відсутні автомобілі Mercedes та Nissan. Хоча транспортні засоби зареєстровані на батька та сестру посадовця, ними фактично користувався сам фігурант та його дружина. Загальна вартість незадекларованих активів сягає майже 8 млн грн.

За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовця судитимуть за декларування недостовірної інформації (ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкції передбачають до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Національної гвардії на Хмельниччині. За даними слідства, до схеми причетні посадовець військової частини та представники приватного підприємства з Тернопільщини. Правоохоронці перевіряють кожен факт можливих зловживань у закупівлях для війська: від фіктивних постачань до завищених обсягів продукції.

