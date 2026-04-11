У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція

Надія Карбунар
У Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних. Наразі нападників розшукують правоохоронні органи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, у мережі поширилося відео, на якому підлітки перешкоджали діям представників ТЦК, коли ті намагалися мобілізувати чоловіка.

У Волинському ТЦК повідомили, що близько 15:10 позаду будівлі ЦНАПу військові виявили двох громадянин призовного віку.

У момент перевірки військово-облікових документів в одного з них була відстрочка від мобілізації, а інший чоловік не відреагував та намагався уникнути спілкування і втекти у напрямку вулиці Лесі Українки. В цей момент на військових напали підлітки.

«Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно – вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів», – ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим військові ТЦК, реагуючи на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов'язків, були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку.

У Волинському ТЦК уточнили, що громадянин, якого намагалися «захистити» підлітки, є жителем Вінниці. Він придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Тож його доставили до ТЦК для актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.

«Нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям», – додали в ТЦК.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.

