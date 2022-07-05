НАЗК викрило незаконне вивезення $5 млн сім'ями держслужбовців

Публічні службовці та члени їх сімей не мали законних джерел одержання зазначених активів

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало вивезення через кордон публічними службовцями та членами їх сімей незаконно отриманої готівки. Ідеться про суму в майже $5 млн та €100 тис., повідомила пресслужба НАЗК 5 липня.

Зазначається, що виявили порушення під час моніторингу.

«Публічні службовці та члени їх сімей (про яких ідеться. – ред.) не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів», – наголосили в НАЗК.

Правоохоронці розпочали три кримінальні провадження за статтями незаконне збагачення, та легалізація/відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також пояснили, як здійснюється моніторинг: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Потім агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

«Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією», – додали в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов'язково. Кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік визначили три місяці після завершення воєнного стану.

Раніше НАЗК вперше виключило із санкційного списку керівника держкомпанії РФ.