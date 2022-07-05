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    Кримінал

    НАЗК викрило незаконне вивезення $5 млн сім'ями держслужбовців

    НАЗК викрило незаконне вивезення $5 млн сім'ями держслужбовців
    фото ілюстративне

    Публічні службовці та члени їх сімей не мали законних джерел одержання зазначених активів

    Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало вивезення через кордон публічними службовцями та членами їх сімей незаконно отриманої готівки. Ідеться про суму в майже $5 млн та €100 тис., повідомила пресслужба НАЗК 5 липня.

    Зазначається, що виявили порушення під час моніторингу.

    «Публічні службовці та члени їх сімей (про яких ідеться. – ред.) не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів», – наголосили в НАЗК.

    Правоохоронці розпочали три кримінальні провадження за статтями незаконне збагачення, та легалізація/відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Також пояснили, як здійснюється моніторинг: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Потім агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

    «Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією», – додали в повідомленні.

    У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов'язково. Кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік визначили три місяці після завершення воєнного стану.

    Раніше НАЗК вперше виключило із санкційного списку керівника держкомпанії РФ.

    Теги: росія окупанти війна гроші НАЗК Україна кордон окупація #stoprussia
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    НАЗК викрило незаконне вивезення $5 млн сім'ями держслужбовців