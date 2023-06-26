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Голову та двох заступників Тернопільської облради викрито на хабарі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голову та двох заступників Тернопільської облради викрито на хабарі (фото)
Високопосадовці облради підозрюються у хабарництві
фото: пресслужба НАБУ

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва

Сьогодні, 26 червня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

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Як повідомлялося, сьогодні, 26 червня, у приміщенні Тернопільської обласної ради Національне антикорупційне бюро проводить обшуки. 

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Теги: Тернопіль Тернопільщина НАБУ обшук

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