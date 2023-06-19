Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині

Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами

Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

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Слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тис. грн щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності. Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової «місячної плати».

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Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро. Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове слідство та встановлення інших фактів вимагання керівництвом Держпродспоживслужби в Харківській області коштів з підприємців.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Ліси України», що на Львівщині.