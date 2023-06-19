Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині
Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу
фото: ДБР

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами

Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

Слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тис. грн щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності. Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової «місячної плати».

6 фото
На весь екран

Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро. Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове слідство та встановлення інших фактів вимагання керівництвом Держпродспоживслужби в Харківській області коштів з підприємців.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Ліси України», що на Львівщині.

Теги: гроші Харківщина ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою
Вимагав гроші з підлеглих військових: ДБР затримала командира підрозділу
16 червня, 08:55
Правоохоронець почав залякувати робітників аби ті сплатили йому $200 тис.
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
31 травня, 13:12
Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру
ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»
Сьогодні, 11:38

Кримінал

Поліцейські «кришували» наркоторговців у Дніпрі: деталі від СБУ (фото)
Поліцейські «кришували» наркоторговців у Дніпрі: деталі від СБУ (фото)
Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині
Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині
На Прикарпатті знайдено зґвалтованою та вбитою дев'ятирічну дівчинку (фото)
На Прикарпатті знайдено зґвалтованою та вбитою дев'ятирічну дівчинку (фото)
ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»
ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»
Працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ (фото)
Працівник «Укрзалізниці» готував диверсію на колії, щоб зірвати наступ ЗСУ (фото)
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
48K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
20K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
19K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
17K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту