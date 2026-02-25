Головна Країна Кримінал
«Заманила» поліцейських на місце теракту у Львові. 18-річна харків'янка отримала підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними слідства, дівчина мала отримати $100 за допомогу росіянам
фото: СБУ

Правоохоронці кажуть, що дівчина здійснила фейковий виклик, аби привернути увагу поліції

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці. За даними слідства, вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові в ніч на 22 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

«Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух», – йдеться в заяві.

Зазначається, що харківʼянка потрапила у поле зору російських спецслужб у січні цього року, коли шукала «легкі заробітки» у Telegram-каналах. Правоохоронці кажуть, що вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей «фейковий» виклик на 112 планувала отримати $100.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

