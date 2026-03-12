Головна Країна Кримінал
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт

Ростислав Вонс
glavcom.ua


Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

За даними слідства, фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її в центрі міста

Служба безпеки запобігла новій спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Спецслужба затримала агента РФ, коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку та намагався втекти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, завдання ворожих спецслужб намагався виконати завербований росіянами наркозалежний мешканець Житомира. Його окупанти відправили вчинити до Рівного, де він мав за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Фігурант замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення вибуху

фото: СБУ

«Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії. Після закладання саморобного вибухового пристрою окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби», – йдеться в заяві.

За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Після закладання саморобного вибухового пристрою окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон

фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту на об’єктах Сил оборони України. За результатами дій на випередження на Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ у Києві, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей. 



