Трагедія у Харкові: чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху

У Харкові чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна четвертого поверху. Матері повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова 29-річній жінці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у завідомому залишенні без допомоги малолітньої дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 травня близько 13:20 у квартирі будинку на проспекті Ново-Баварському чотирирічний хлопчик залишився без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою. Попередньо, дитина піднялася на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна четвертого поверху. Від отриманих травм хлопчик помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, потрапили до зачиненої квартири та виявили там ще одну дитину – дівчинку 2023 року народження. Вона мала ознаки зневоднення, їй надали медичну допомогу.

За інформацією слідства, мати залишила дітей самих удома та пішла. Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До слова, у Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком один рік і дев'ять місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Нещасний випадок стався 29 квітня вранці.

Раніше у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Слідчі поліцейського підрозділу відкрили провадження за ч.1 ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.