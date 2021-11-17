Кива влаштував істерику у Раді (відео 18+)

Кива: «На кого говорю? На бл*дей, що у нас хіба бл*дей мало?»

Депутат різко прокоментував рішення щодо нього

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива нецензурно вилаявся в кулуарах Верховної Ради. Відповідне відео опублікував Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

На запитання журналіста, на кого він свариться, Ківа відповів: «На кого говорю? На бл*дей, що у нас хіба бл*дей мало?». На уточнююче запитання, чи пов’язаний його гнів з учорашніми подіями, нардеп схвально кивнув головою. «Так, я про бл*дей», – втретє заявив народний обранець.

Учора комісія при Міністерстві освіти і науки України позбавила народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Іллю Киву наукового ступеня кандидата наук.

Нагадаємо, Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю.

Раніше того ж дня, 16 листопада, Кива залишився без нагородної зброї, яку йому подарував ексглава МВС Арсен Аваков.

Нардеп натякнув, що був готовий до обшуків і вважає їх частиною кампанії із переслідування його за політичними мотивами.

Також Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.