Пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії

Міністр розповів, кому вручать пістолети, які здав нардеп Кива

Нагородну зброю, яку здав нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива, отримають два українських військових – бійці Нацгвардії. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

За його словами, вже підписано наказ про нагородження.

«Сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців Нацгвардії. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим героям, які справді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави такою високою відзнакою», – сказав він.

Зброю вручать командиру Другого батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну, який з 2014 році брав участь у бойових діях. Сидорін раніше знешкодив ворожий танк і отримав осколкове поранення, а також він вивів один із підрозділів, який брав участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.

Також нагородну зброю отримає командир Першого батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський, який також з 2014 року бере участь у бойових діях. Ясінський брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.

Ясинський і цього року бере участь в ООС.

Напередодні Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання.

Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм – «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть». 12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.

Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.