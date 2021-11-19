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    Пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії

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    Зброя&nbsp;буде передана двом комбатам Нацгвардії - Пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії
    Зброя буде передана двом комбатам Нацгвардії
    фото: Нацгвардія

    Міністр розповів, кому вручать пістолети, які здав нардеп Кива

    Нагородну зброю, яку здав нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива, отримають два українських військових – бійці Нацгвардії. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

    За його словами, вже підписано наказ про нагородження.

    «Сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців Нацгвардії. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим героям, які справді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави такою високою відзнакою», – сказав він.

    Зброю вручать командиру Другого батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну, який з 2014 році брав участь у бойових діях. Сидорін раніше знешкодив ворожий танк і отримав осколкове поранення, а також він вивів один із підрозділів, який брав участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.

    Також нагородну зброю отримає командир Першого батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський, який також з 2014 року бере участь у бойових діях. Ясінський брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.

    Ясинський і цього року бере участь в ООС.

    Напередодні Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання.

    Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

    20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм – «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть».

    12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.

    Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

    А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Теги: МВС міністр Арсен Аваков зброя Нацгвардія військові Операція Об’єднаних сил Ілля Кива Денис Монастирський
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    Пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії