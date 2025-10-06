Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Куницького

Куницький виїхав з України у вересні минулого року

Між Куницьким та Гончаренком розгорівся скандал

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження проти нардепа Олександра Куницького за фактом його висловлювань щодо Олексія Гончаренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гончаренка в Telegram.

«Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Куницького – за фактом його висловлювань на мою адресу. Добре, що є реакція», – написав Гончаренко.

фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Нагадаємо, у Раді розгорівся скандал щодо членства народного депутата Олександра Куницького у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував поставити на голосування постанову про його виключення. У відповідь Куницький звернувся до Гончаренка, нагадавши йому про вбивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія. Він написав: «Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?».

Згодом Олексій Гончаренко офіційно звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням надати правову оцінку публічним заявам, які надійшли від його колеги, народного депутата Олександра Куницького.

Зауважимо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.

До слова, на сайті Ради з'явився проєкт постанови про внесення змін до «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання». Ініціаторами виступили нардепи Андрій Мотовиловець та Тарас Батенко. Пропонується відкликати Куницького з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.