«Подарунок від матері». Суд конфіскував 1,6 млн грн у посадовиці Офісу генпрокурора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на понад 1,5 млн грн
За словами прокурорки, майже 2 млн грн вона отримала від матері на купівлю квартири

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на 1,64 млн грн, який належить прокурорці Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як зазначається, 17 вересня суд задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму 1,64 млн грн, законність набуття якого не підтверджена прокуроркою одного з департаментів Офісу генпрокурора. За даними УП, мова про Ольгу Янішевську.

За даними слідства, прокурорка одержала від своєї матері як подарунок 1,946 млн грн, що призначались для придбання квартири. Проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, Національне агентство з питань запобігання корупції прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, неможливо було набути за рахунок законних доходів.

Прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави. Суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Активи буде конфісковано відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

 

Теги: корупція в Україні САП Вищий антикорупційний суд Офіс Генерального прокурора

