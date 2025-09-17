«Подарунок від матері». Суд конфіскував 1,6 млн грн у посадовиці Офісу генпрокурора
За словами прокурорки, майже 2 млн грн вона отримала від матері на купівлю квартири
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на 1,64 млн грн, який належить прокурорці Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Як зазначається, 17 вересня суд задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму 1,64 млн грн, законність набуття якого не підтверджена прокуроркою одного з департаментів Офісу генпрокурора. За даними УП, мова про Ольгу Янішевську.
За даними слідства, прокурорка одержала від своєї матері як подарунок 1,946 млн грн, що призначались для придбання квартири. Проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, Національне агентство з питань запобігання корупції прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, неможливо було набути за рахунок законних доходів.
Прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави. Суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Активи буде конфісковано відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.
