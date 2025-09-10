Головна Країна Кримінал
Правоохоронці викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
Керівникам установи повідомлено про підозри
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За даними слідства, чиновники вимагали від працівників грошей за збільшення премій

Львівська обласна прокуратура повідомила, що викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня. За даними правоохоронців, вони організували схему поборів з підлеглих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначає слідство, посадовці щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а у разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням. Правоохоронці стверджують, що лише за кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тис. грн.

За кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тис. грн
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Оскільки установа має широку мережу філій, до реалізації схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення. Безпосереднім збором та накопиченням коштів займався керівник обласної філії. Частину залишав собі, а решту відправляв своєму керівнику в Києві. Для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом «Кава зі Львова», – йдеться в заяві.

Керівникам установи повідомлено про підозри. Їм інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Залученим ними пʼятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

До слова, упродовж січня – серпня 2025 року Державне бюро розслідувань задокументувало кримінальні правопорушення, які завдали державі збитків на понад 7,1 млрд грн. За вісім місяців поточного року було задокументовано факти одержання неправомірної вигоди на суму понад 34 млн грн.

Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора Львів

