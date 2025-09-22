Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми

Зловмисники намагалися отримати за свої «послуги» майже 8 млн грн

За два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Незаконне переправлення військовозобов’язаних

У Львові викрито заступника начальника одного з відділів МО України. Він за $16,5 тис. організував незаконне переправлення особи через державний кордон.

У Києві військовослужбовець ЗСУ за $82 тис. сприяв у втечі за кордон двох військовозобов’язаних.

У Дніпрі повідомлено про підозру військовослужбовцю та громадянці, які за $14 тис. переправляли осіб, що самовільно залишили місця служби.

У Кривому Розі затримано трьох громадян, які організували переправлення чоловіків призовного віку за $6,5 тис.

У Чернівцях затримано двох військовослужбовців РТЦК та СП, які вимагали $3 тис. за переправлення чоловіка до Румунії.

У Харкові викрито працівника поліції, який за 90 тис. грн організував втечу військовозобов’язаних через державний кордон.

На Рівненщині двоє громадян намагалися дати $4 тис. начальнику прикордонної застави за переправлення військовозобов’язаного до Республіки Білорусь.

Неправомірна вигода під час мобілізації

У Києві затримано головного спеціаліста департаменту МОУ, який вимагав $10 тис. за бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури.

У Львові повідомлено про підозру особі, яка за 413 164 грн сприяла у наданні відстрочки, виключенні з розшуку та отриманні статусу священнослужителя.

В Одесі викрито військовослужбовця ЗСУ, який за $4 тис. забезпечував фіктивне включення до складу ДФТГ.

У Чернівцях затримано колишнього військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав $2,3 тис. за відстрочку та зняття з розшуку.

У Миколаєві затримано правоохоронця, який одержав $2 тис. за вплив на рішення про непризов.

У Запоріжжі повідомлено про підозру заступнику начальника відділу державної виконавчої служби, який за $1,5 тис. обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.

На Закарпатті викрито військовослужбовця РТЦК та СП за отримання $1,3 тис. за відстрочку.

У Херсоні затримано провідного спеціаліста РТЦК та СП, який за 25 тис. грн обіцяв зняти особу з розшуку.

У Чернігові затримано офіцера відділення РТЦК та СП, який вимагав 20 тис. грн за аналогічну послугу.

У Хмельницькому затримано особу, яка за $6,5 тис. обіцяла вплинути на військову службу щодо «списання» військовослужбовця.

У Львові викрито курсанта, який дав $3 тис. інструктору за сприяння у дезертирстві.

В Одесі затримано командира взводу зв’язку та його співслужбовця, які одержали $2 тис. та 20 тис. грн за приховування відсутності військовослужбовця.

Схеми у військово-лікарських комісіях

У Черкасах затримано т.в.о. начальника відділу РТЦК та СП, який за $8 тис. обіцяв «потрібне» рішення ВЛК.

У Полтаві затримано члена ВЛК та лікаря місцевої лікарні, які вимагали $5 тис. за встановлення групи інвалідності.

В Одесі викрито групу з чотирьох осіб – військовослужбовця та лікарів, які за $5 тис. виготовляли підроблені медичні документи.

У Харкові викрито секретаря регіональної ВЛК, яка за $3 тис. «коригувала» висновки про придатність.

У Вінниці затримано лікаря-хірурга військової частини, який за $500 впливав на рішення ВЛК про «обмежену придатність».

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 332, 368, 369, 369-2, 408 КК України. За клопотаннями прокурорів підозрюваним обираються запобіжні заходи, у тому числі тримання під вартою.

До слова, у Дніпрі правоохоронці затримали колишнього командира військової частини та його спільників. Їх підозрюють в організації схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних до Європи.