Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Зловмисники намагалися отримати за свої «послуги» майже 8 млн грн

За два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Незаконне переправлення військовозобов’язаних

  • У Львові викрито заступника начальника одного з відділів МО України. Він за $16,5 тис. організував незаконне переправлення особи через державний кордон.
  • У Києві військовослужбовець ЗСУ за $82 тис. сприяв у втечі за кордон двох військовозобов’язаних.
  • У Дніпрі повідомлено про підозру військовослужбовцю та громадянці, які за $14 тис. переправляли осіб, що самовільно залишили місця служби.
  • У Кривому Розі затримано трьох громадян, які організували переправлення чоловіків призовного віку за $6,5 тис.
  • У Чернівцях затримано двох військовослужбовців РТЦК та СП, які вимагали $3 тис. за переправлення чоловіка до Румунії.
  • У Харкові викрито працівника поліції, який за 90 тис. грн організував втечу військовозобов’язаних через державний кордон.
  • На Рівненщині двоє громадян намагалися дати $4 тис. начальнику прикордонної застави за переправлення військовозобов’язаного до Республіки Білорусь.

Неправомірна вигода під час мобілізації

  • У Києві затримано головного спеціаліста департаменту МОУ, який вимагав $10 тис. за бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури.
  • У Львові повідомлено про підозру особі, яка за 413 164 грн сприяла у наданні відстрочки, виключенні з розшуку та отриманні статусу священнослужителя.
  • В Одесі викрито військовослужбовця ЗСУ, який за $4 тис. забезпечував фіктивне включення до складу ДФТГ.
  • У Чернівцях затримано колишнього військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав $2,3 тис. за відстрочку та зняття з розшуку.
  • У Миколаєві затримано правоохоронця, який одержав $2 тис. за вплив на рішення про непризов.
  • У Запоріжжі повідомлено про підозру заступнику начальника відділу державної виконавчої служби, який за $1,5 тис. обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.
  • На Закарпатті викрито військовослужбовця РТЦК та СП за отримання $1,3 тис. за відстрочку.
  • У Херсоні затримано провідного спеціаліста РТЦК та СП, який за 25 тис. грн обіцяв зняти особу з розшуку.
  • У Чернігові затримано офіцера відділення РТЦК та СП, який вимагав 20 тис. грн за аналогічну послугу.
  • У Хмельницькому затримано особу, яка за $6,5 тис. обіцяла вплинути на військову службу щодо «списання» військовослужбовця.
  • У Львові викрито курсанта, який дав $3 тис. інструктору за сприяння у дезертирстві.
  • В Одесі затримано командира взводу зв’язку та його співслужбовця, які одержали $2 тис. та 20 тис. грн за приховування відсутності військовослужбовця.

Схеми у військово-лікарських комісіях

  • У Черкасах затримано т.в.о. начальника відділу РТЦК та СП, який за $8 тис. обіцяв «потрібне» рішення ВЛК.
  • У Полтаві затримано члена ВЛК та лікаря місцевої лікарні, які вимагали $5 тис. за встановлення групи інвалідності.
  • В Одесі викрито групу з чотирьох осіб – військовослужбовця та лікарів, які за $5 тис. виготовляли підроблені медичні документи.
  • У Харкові викрито секретаря регіональної ВЛК, яка за $3 тис. «коригувала» висновки про придатність.
  • У Вінниці затримано лікаря-хірурга військової частини, який за $500 впливав на рішення ВЛК про «обмежену придатність».
  • Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 332, 368, 369, 369-2, 408 КК України. За клопотаннями прокурорів підозрюваним обираються запобіжні заходи, у тому числі тримання під вартою.

До слова, у Дніпрі правоохоронці затримали колишнього командира військової частини та його спільників. Їх підозрюють в організації схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних до Європи.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам загрожує до семи років увʼязнення
Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ
17 вересня, 15:43
На Прикарпатті дев’ятьом посадовцям повідомлено про підозру
Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»
17 вересня, 10:23
Вітюка підозрюють в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
За генерала СБУ Іллю Вітюка внесено 9 млн грн застави
10 вересня, 15:21
Дії підозрюваної розслідують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
9 вересня, 17:02
За словами депутата, Пронін та полтавські чиновники могли переплатити значно більше ніж 200 млн грн за укриття для військових
Розкрадання на фортифікаціях Полтавською ОВА. Нардеп оприлюднив нові деталі
8 вересня, 11:24
На день постановлення ухвали екскерівниця Хмельницької МСЕК утримувалася під вартою 11 місяців
Вищий антикорупційний суд пояснив, чому дозволив вийти Крупі під заставу
5 вересня, 20:57
Колишні чиновники фігурують у справі про закупівлю програмного забезпечення для Мінсоцполітики за завищеними цінами
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
4 вересня, 20:06
Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми особи
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника
27 серпня, 14:15
За даними слідства, у середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
22 серпня, 18:51

Кримінал

Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліціянтів
На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліціянтів
Митники затримали першу партію нелегальних iPhone 17 на Закарпатті (фото)
Митники затримали першу партію нелегальних iPhone 17 на Закарпатті (фото)
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua