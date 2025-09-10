Головна Вінниця Новини
Вбивство двох школярів у Шаргороді: колишній вчитель отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вбивство двох школярів у Шаргороді: колишній вчитель отримав підозру
Чоловік жорстоко вбив двох підлітків
фото: Офіс генпрокурора

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії

Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб), який ймовірно причетний до вбивства двох школярів у місті Шаргород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Як повідомляв «Главком», особи дітей встановлені. Це жителі Шаргородської територіальної громади – учні Шаргородського ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик.

Згодом на Вінниччині поліцейські затримали 23-річного колишнього вчителя, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох школярів. Зловмисник напав на учнів 10-го та 11-го класів, коли ті йшли до ліцею.

Теги: Офіс Генерального прокурора вбивство Вінниччина

