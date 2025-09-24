Україна націоналізувала 2,5 млрд грн компанії, повʼязаної з російським букмекером

Офіс Генпрокурора арештував і передав Агентству з розшуку та менеджменту активів 39 об’єктів нерухомості банку

Триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків голови правління банку у змові з іншими посадовцями банку організували розтрату вісьмох об’єктів нерухомості, що належали банківській установі. Наразі йому повідомлено про підозру. Раніше підозри також отримали ще шестеро співучасників, причетних до відчуження майна банку.

Правоохоронці встановили, що компанії залучені до схеми, ймовірно, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом 1xBet фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Під час слідства правоохоронці встановили, що компанії залучені до схеми, ймовірно, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом 1xBet. Санкції проти букмекера було запроваджено у 2023 році.

У межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА. Загальний розмір перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, з яких близько 500 млн грн – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти буде спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.

До слова, PlayCity запустило систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Державне агентство підписало договір з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», яке перемогло у відкритому тендері на створення Державної системи онлайн-моніторингу.