У Раді з'явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Раді з’явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету
Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США
фото: Liga.net

11 вересня у Раді з'явився новий законопроєкт

На сайті Ради з'явився проєкт постанови про внесення змін до «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання». Ініціаторами виступили нардепи Андрій Мотовиловець та Тарас Батенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Проєктом постанови пропонується:

  • обрати Мельніка Сергія Васильовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга народу», членом Комітету з питань правоохоронної діяльності;
  • обрати Ткаченка Максима Миколайовича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга народу», членом Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин;
  • обрати Торохтія Богдана Григоровича – народного депутата України, депутатська група Партія «За майбутнє», членом Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • відкликати Куницького Олександра Олеговича – народного депутата України, фракція політичної партії «Слуга народу», з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався. 

До слова, у Раді розгорівся скандал щодо членства народного депутата Олександра Куницького у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував поставити на голосування постанову про його виключення. У відповідь Куницький звернувся до Гончаренка, нагадавши йому про вбивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія.

Згодом Олексій Гончаренко офіційно звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням надати правову оцінку публічним заявам, які надійшли від його колеги, народного депутата Олександра Куницького, який перебуває закордоном з вересня 2024 року.

Як повідомлялося, нардеп-втікач Олександр Куницький заявив про блокування свого верифікованого акаунту в TikTok, який мав понад 1,2 млн підписників і понад 20 млн лайків. За його словами, платформа назавжди заблокувала профіль через «численні порушення правил», а сам він звинувачує у цьому Службу безпеки України.

Теги: Верховна Рада Олександр Куницький законопроєкт

