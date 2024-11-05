Львівська ОВА звинуватила омбудсмена в піарі та вимагає публічних вибачень

Львівська ОВА вимагає в омбудсмена вибачень за наклеп про порушення у дитячому притулку

Заступник голови Львівської ОВА звинуватив Дмитра Лубінця «у піарі та спекуляціях»

Львівська обласна військова адміністрація вимагає від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця публічних вибачень. Причиною цьому стали дописи омбудсмена про порушення в притулку для дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації.

Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко заявив, що звинувачення Дмитра Лубінця «мають характер особистого піару та спекуляцій на чутливій темі».

31 жовтня Дмитро Лубінець повідомив, що моніторинг у притулку для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації виявив порушення. Зокрема, ішлося про те, що дітей карають перебуванням в ізоляторі, в притулку немає лікарів з ліцензією або договору з медустановами про надання послуг, а також діти перебувають у притулку значно довше, ніж визначених законодавством 90 днів.

Натомість Львівська ОВА відповіла, що притулок не є медзакладом, тож не зобов’язаний мати ліцензію на надання медичних послуг. Поміщення дітей в ізолятор відбувається для того, щоб запобігти поширенню захворювань, а діти, які довго перебувають в притулку, евакуйовані із Запорізької області і Служба у справах дітей ЛОВА робить все можливе, аби подбати про них.

5 листопада Дмитро Лубінець назвав спростування від облдержадміністрації «маніпуляцією фактами». За його словами, умови перебування в притулку неналежні, без поваги до прав дитини, а те, що притулок не є медичною установою, не знімає з нього відповідальності контролювати стан здоров’я дітей.

«Прийняття дітей до закладів під час евакуації не повинно бути виправданням для зупинки процесу пошуку родин для дітей і їхнього майбутнього в родині. Законодавство передбачає, що кожна область, включаючи Львівську та Запорізьку, має розвивати сімейні форми виховання», – також написав Дмитро Лубінець.

Щодо звіту про умови в притулку для дітей, то раніше Дмитро Лубінець повідомив, що відправив його в ОВА для усунення порушень ще 31 жовтня. Одна облдержадміністрація заявляє, що звіт отримала лише 5 листопада.

«Наша робота ведеться системно, послідовно та з чітким дотриманням принципів прозорості й професіоналізму. Нещодавні звинувачення на адресу Львівської ОДА вважаємо безпідставними і розглядаємо як намагання уповноваженого створити негативне враження про органи державної влади. Такі дописи вважаємо некоректними», – сказав Іван Собко.

Чиновник додав, що в час, коли в умовах війни фахівці працюють над благополуччям дітей, «деякі особи створюють інформаційний шум, не надаючи жодних офіційних звітів чи конструктивних пропозицій». «Вимагаємо в уповноваженого ВРУ з прав людини вибачень перед громадою Львівщини за поширення неперевірених даних», – додав він.