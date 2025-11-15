Головна Країна Події в Україні
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
фото: Офіс президента

Очільник ГУР Кирило Буданов доповів президентові про ситуацію на загрозливих напрямках фронту

Російська окупаційна армія провалила визначений президентом держави-агресорки Володимиром Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівників Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

Український лідер зазначив, що очільник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, а також про військові приготування Росії та строки, на які розраховує окупант.

«Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені», – наголосив він.

Очільник СЗР Олег Іващенко доповів президентові про політичну ситуацію в Росії, настрої у суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також про економічну ситуацію в РФ.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.

