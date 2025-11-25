Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT

За даними журналістів, під час переговорів сторони дійшли згоди про обмеження чисельності української армії

Під час переговорів українська сторона погодилася обмежити чисельність армії до 800 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times, яка цитує українських чиновників, близьких до президента Володимира Зеленського.

Financial Times пише, що у першій версії плану чисельність Збройних сил України вимагали зменшити до 600 тис. Варто зазначити, що європейський варіант мирної угоди мав пункт про обмеження чисельності Сил оборони України до 800 тис. у мирний час.

Журналісти зазначають, що «найчутливіші питання» мирної угоди розглядатимуть президенти України та США.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.