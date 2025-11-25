Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT
До початку повномасштабного вторгнення чисельність української армії складала понад 250 тис. осіб
фото: Генштаб ЗСУ

За даними журналістів, під час переговорів сторони дійшли згоди про обмеження чисельності української армії

Під час переговорів українська сторона погодилася обмежити чисельність армії до 800 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times, яка цитує українських чиновників, близьких до президента Володимира Зеленського.

Financial Times пише, що у першій версії плану чисельність Збройних сил України вимагали зменшити до 600 тис. Варто зазначити, що європейський варіант мирної угоди мав пункт про обмеження чисельності Сил оборони України до 800 тис. у мирний час.

Журналісти зазначають, що «найчутливіші питання» мирної угоди розглядатимуть президенти України та США.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також:

Теги: переговори армія перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа та «план Трампа»
Або Європа стає союзником України, або виграють Трамп і Путін
22 листопада, 21:38
Пєсков стверджує, що наразі немає офіційної інформації щодо достовірності пунктів опублікованого плану завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
21 листопада, 10:28
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
20 листопада, 08:11
За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
12 листопада, 23:24
Орбан сподівається отримати схвалення президента США на подальші закупівлі російської нафти
Сенатори США звернулися до Орбана перед його зустріччю з Трампом
7 листопада, 06:53
Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
7 листопада, 02:53
Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
28 жовтня, 01:59
США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
27 жовтня, 01:55

Події в Україні

Відключення світла 26 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 26 листопада 2025 року: графіки
Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT
Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua