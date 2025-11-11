Головна Країна Події в Україні
Укомплектованість ТЦК нижча 40%. Військова омбудсменка звернулася до українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами омбудсменки, зафіксовано випадки самогубств серед деяких співробітників ТЦК
фото: Суспільне

Ольга Решетилова порадила незадоволеним роботою ТЦК мобілізувалися туди

Укомплектованість територіальних центрів комплектування нижча 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військову омбудсменку Ольгу Решетилову.

За словами Решетилової, система обліку недосконала, а робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Водночас омбудсменка стверджує, що посадовці ТЦК працюють понаднормово.

«Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки? Що, окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації, у них ще десятки задач і обов'язків перед чинними військовослужбовцями і їхніми родинами? Що укомплектованість ТЦК нижча 40%? Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо», – розповіла вона.

Омбудсменка звернулася до українців, які незадоволені роботою ТЦК. Вона закликала їх мобілізуватися та «показати, як треба працювати».

«Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати. До речі, я пропонувала представникам і представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проєкт і донори грошей дали б. Але черга охочих працювати системно, на жаль, не вишикувалась», - каже вона.

Нагадаємо, 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, на військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП напав натовп. Є постраждалі серед військовослужбовців.

До слова, на Тернопільщині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування. Вони допомогли втекти військовозобов’язаному зі службового авто.

Теги: ТЦК Ольга Решетилова військовий омбудсмен мобілізація

