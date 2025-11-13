Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Вищий антикорупційний суд узяв під варту Ігоря Миронюка
фото: Суспільне

Відомство стверджує, що Рокет не був радником міністра енергетики

Ігор Миронюк, який на плівках НАБУ фігурує під псевдо Рокет, у період 2021-2025 років не був радником міністра енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго, яке цитує «Суспільне».

«У період 2021-2025 років Ігор Миронюк не був радником міністра енергетики (як штатним, так і позаштатним радником міністра та заступників міністра), а також не перебував у трудових відносинах із Міністерством енергетики України та підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Міненерго», – йдеться у відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд узяв під варту фігуранта плівок НАБУ Ігоря Миронюка. Також Феміда призначила 126 млн грн застави, у разі внесення якої він зможе вийти на волю.

Слідство повідомило підозру Миронюку за ч. 2 статті 255 Кримінального кодексу («Участь у злочинній організації»), ч. 4 статті 368 Кримінального кодексу («Одержання неправомірної вигоди у великому розмірі») і ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). У разі доведення вини фігуранту загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з текстом підозри, Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим (Тенор). Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі.

Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого «бек-офісу», відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Всього, за оцінками НАБУ, через таємний «бек-офіс» пройшло близько $100 млн (за 15 місяців, відколи слідство документувало фігурантів). Щодо Рокета-Миронюка, то у березні 2025 року він «відмив» $840 тис. і 100 тис. євро, у квітні – $3 млн.

Теги: корупція в Україні Міненерго Герман Галущенко Ігор Миронюк Операція «Мідас»

