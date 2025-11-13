Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №843/2025.

Указом запроваджено санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Проти Міндіч президент увів санкції

Проти Міндіча та Цукермана запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказані лише їхні ізраїльські документи.

Зеленський запровадив санкції проти Цукермана

Новина доповнюється...