Міндіч та Цукерман потрапили до бази «Миротворець»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Тимур Міндіч та Олександр Цукерман підозрюються у підриві обороноздатності України та легалізації кримінальних коштів

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман опинилися під слідством та внесені до бази «Миротворець» через ймовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно-промислового та енергетичного сектору України під час російсько-білоруської агресії та воєнного стану. Відповідна картка зі звинуваченням з'явилася на порталі організації.

За даними слідства, Олександр можливо здійснював свідомі дії, спрямовані на підрив обороноздатності України, а також брав участь у легалізації фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом. Дії фігуранта відбувалися в умовах воєнного стану і загрози національній безпеці через агресію РФ та Білорусі.

За даними «Миротворця», Тимур Міндіч міг бути причетний до підриву обороноздатності та стабільності оборонно-промислового і енергетичного комплексу України, легалізації незаконних фінансів та використання службового становища для особистого збагачення під час війни.

Відомо, що Цукерман тісно пов’язаний з діяльністю Тимура Міндіча та ймовірно відповідав за «фінансову частину» його схем. Через відкриті розслідування вони терміново покинули Україну.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок службової перевірки після оприлюднення НАБУ матеріалів, де згадується відомство. Зазначається, що рішення було ухвалено 10 листопада 2025 року у зв’язку з суспільним резонансом. Крім того, агентство направило до НАБУ офіційний запит для отримання додаткової інформації, необхідної для проведення перевірки. 

Нагадаємо, що відомий відеоблогер Паша Бумчик, який після отримання повістки втік до Румунії, потрапив до базу «Миротворець». Уродженця Житомира, відеоблогера Павла Двуличанського, було внесено до бази як зрадника Батьківщини та дезертира. 

