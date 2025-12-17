Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова
Олексій Чернишов у залі суду 17 листопада 2025 рік
фото: Суспільне

Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні

Сьогодні, 17 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: Операція «Мідас» Олексій Чернишов Вищий антикорупційний суд

