Операція «Мідас». Суд взяв під варту Чернишова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас». Суд взяв під варту Чернишова
Чернишов може вийти під заставу розміром у 51 млн грн
фото: скриншот з відео

Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Нагадаємо, колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення. Під час обрання запобіжного заходу Чернишову 17 листопада у Вищому антикорупційному суді зникло світло

Також щодо Олексія Чернишова під час судового засідання подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Олексій Чернишов Операція «Мідас»

