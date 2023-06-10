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Як російська пропаганда у Відні «бореться» за мир в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як російська пропаганда у Відні «бореться» за мир в Україні
У саміті беруть участь представники Росії, України та різних країн НАТО, які «підтримують цілі миру»
фото: лого саміту у Відні

10-11 червня у Відні проходить міжнародний саміт «За мир в Україні»

10-11 червня у Відні проходить міжнародний саміт «За мир в Україні». На ньому виступатимуть представники Росії, України та різних країн НАТО, які «підтримують цілі миру» для того, щоб «покласти край війні та підготуватися до переговорів».

Однак відповідає за саміт організація, керівництво якої у своїх заявах вторить російській пропаганді. Більшість учасників також просували проросійські наративи. Метою саміту є підготовка звернення «Віденський заклик до миру» до політичних лідерів. Заклик планують передати посольствам Росії, України та країн НАТО, а також міжнародним організаціям для подальшої роботи над «мирним врегулюванням війни».

В описі своєї мети організатори нібито і зазначають, що «засуджують незаконне вторгнення Росії в Україну». Утім, вже у наступному реченні вони «усвідомлюють спільну відповідальність НАТО за цей довготривалий конфлікт».

Організатори «засуджують незаконне вторгнення Росії в Україну» та «усвідомлюють спільну відповідальність НАТО за цей довготривалий конфлікт»
Організатори «засуджують незаконне вторгнення Росії в Україну» та «усвідомлюють спільну відповідальність НАТО за цей довготривалий конфлікт»
скріншот з програми саміту

Учасники обговорюватимуть потребу  «мирних переговорів» та «припинення вогню», однак не повернення Україні окупованих РФ територій, репарації чи покарання воєнних злочинців. У рамках засідання на тему «Мирна громадськість із Росії та України виступає проти війни» російські та українські громадські діячі ділитимуться драматичними наслідками війни для їхніх співвітчизників.

Організовують саміт низка громадських організацій та інститутів, що просувають ідеї миру, пацифізму та відмови від насильства. Одними з організаторів є Міжнародне бюро миру (International Peace Bureau, IPB) та Альянс дій за мир, нейтралітет та ненасильство (Action Alliance for Peace, Active Neutrality and Non-Violence, AbFaNG).

Колишній виконавчий директор Міжнародного бюро миру Райнер Браун поширює російську пропаганду. Він каже, що розширення НАТО є джерелом української «кризи», а санкції проти Росії змусять європейців страждати. Браун відомий як «експерт» із російської політики, що виступає за дипломатичне вирішення війни. Російське вторгнення на сході України називав «громадянською війною», а у 2021 році казав, що «дружба» з РФ означає «мир» в Європі.

Організація досі заявляє, що «неправильно ставати на бік будь-якої з воюючих армій, треба ставати на бік миру та справедливості» та «встановлення миру вимагає дій обох сторін». Крім того, Бюро публікує заяви українських «пацифістів» (насправді – проросійських спікерів) про те, як Україна «порушує право на відмову від військової служби», але чомусь на її сайті немає жодних згадок про примусову мобілізацію в Росії та на окупованих українських територіях.

Щодо AbFaNG, Альянс періодично публікує «проєкти миру». Наприклад, на сторінці AbFaNG є посилання на статтю «Навіть після російської атаки: мир – єдиний варіант». Організація просуває ідеї «нейтралітету» та поширює звернення авторів, які виступають проти постачання зброї Україні. Ба більше, AbFaNG опублікували інтерв’ю з учасником Українського Руху Пацифістів Русланом Коцабою, обвинуваченим у держзраді. Коцаба критикував український уряд за розв’язування «громадянської війни», працював на каналах Віктора Медведчука, а зараз, перебуваючи за кордоном, долучився до нового руху Медведчука – «Інша Україна».

До слова, одним зі спонсорів саміту є американська феміністична організація Code Pink: Women for Peace (Codepink), яка «працює над припиненням війни та імперіалізму в США» та влаштовує антивоєнні мітинги.

Співзасновниця Codepink Медея Бенджамін видала книгу «Війна в Україні: набуття сенсу безглуздого конфлікту», у якій описала як США та НАТО «спровокували» війну. Під гучними заголовками «нічого не виправдає Росію за її напад» організація повторює типову російську риторику: Революцію Гідності називає «державним переворотом, підтриманим США» та виправдовує анексію Криму тим, що на псевдореферендумі переважна більшість голосів була від «етнічних» росіян.

Також Codepink виклали на своєму сайті петицію за дипломатичне вирішення війни в Україні. Назва петиції «Скажіть Байдену, Путіну та Зеленському: Ні Третій світовій війні, так – припиненню вогню в Україні!» натякає, що її автори не бачать жодної різниці між агресором та жертвою агресії.

Учасники, які візьмуть участь у саміті теж активно підтримують кремлівські наративи.

До прикладу, філософ Ноам Чомскі зі США, каже, що питання Криму треба «відкласти» на деякий час, а Донбасу надати «автономію», член Палати представників США Денніс Кусинич засуджує санкції США проти РФ, а американський економіст, професор Колумбійського університету Джеффрі Сакс вважає Крим «історично російським».

Сакс вважає Крим російським
Сакс вважає Крим російським
скріншот з програми саміту

Окрім іноземних гостей, на саміт запросили спікерів з України.

Шеляженко стверджував, що озброєння України «сприяє ескалації війни»
Шеляженко стверджував, що озброєння України «сприяє ескалації війни»
скріншот з програми саміту

Зокрема на одному з засідань візьме участь виконавчий секретар Українського Руху Пацифістів Юрій Шеляженко, який у січні 2023 року казав, що постачання США зброї Україні сприяє не закінченню війни, а її «ескалації». За його словами, війна продовжується через те, що Україна не бажала виконувати Мінські домовленості. У 2022 році Міжнародне бюро миру нагородило його та росіянку Асю Гагієву премією миру імені Шона Макбрайда як активістів, що перебувають на протилежних сторонах конфлікту. Гагієва також бере участь у саміті.

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Теги: росія НАТО війна Відень

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