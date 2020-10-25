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    Кримінал

    У Харкові затримали трьох іноземців за зберігання зброї

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    У Харкові затримали трьох іноземців за зберігання зброї - У Харкові затримали трьох іноземців за зберігання зброї
    У Харкові затримали трьох іноземців за зберігання зброї

    Іноземцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років

    У Харкові правоохоронці затримали трьох азербайджанців за незаконне зберігання зброї. Двох з них підозрюють у роботі на одного з найавторитетніших злодіїв у законі.

    Про це повідомляє Національна поліція України.

    Місцевий оперуповноважений запідозрив іноземців у злочинній діяльності. Під час їх затримання правоохоронці вилучили у них три пістолети та набої до них. А під час обшуків за місцем проживання знайшли перероблений автомат, магазин та набої до нього, а також пакет, ймовірно, з майже кілограмом марихуани.

    Поліція внесла відомості про подію до ЄРДР за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Іноземцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Зараз вони перебувають в ізоляторі.

    Крім того, правоохоронці перевіряють, чи не причетні затримані азербайджанці до вчинення тяжких злочинів на території України.

    Харків Національна поліція України кримінал поліція
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