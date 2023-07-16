Подробиці трагедії у Харкові: молодик убив свою родину, бо в нього «вселився Люцифер»

20-річний хлопець вбив свою 10-річну сестру, матір та вітчима, вчинив ДТП і на смерть збив 52-річного перехожого

У Харкові 20-річний хлопець вбив свою 10-річну сестру, матір та вітчима. Після цього він вчинив ДТП та на смерть збив 52-річного перехожого. Злочини молодик пояснив тим, що у нього «вселився Люцифер». Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

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Трагедія сталась 16 липня у квартирі на вулиці Метробудівників у Харкові. Родичів хлопець зарізав ножем.

Після цього молодик викликав таксі. Погрожуючи водію ножем, він вкрав транспорт і рушив вулицями міста. Біля перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців Широнинців 20-річний підозрюваний на пішохідному переході на смерть збив 52-річного чоловіка. Після цього його затримали.

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Здійснюється досудове розслідування за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Голова Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що молодик причиною масових вбивств назвав «Люцифера».

«Знову трагедія в нашому місті! Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився Люцифер», – повідомив правоохоронець у Facebook.

У коментарі «Суспільному» він додав, що молодик міг бути під дією наркотиків.

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«Попередньо, є підозра на вживання наркотичних засобів. Більш детально цю інформацію з'ясуємо під час слідства», – сказав Володимир Тимошко.

Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину – сестру, матір та вітчима.

Раніше у Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Також повідомлялося, що одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години.