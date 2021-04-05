Поліція: на Харківщині жінка пів року ховала тіло немовляти в сараї

За попередніми даними, жителька селища Коротич народила мертву дитину та майже пів року зберігала її тіло в сараї

34-річна жінка начебто народила мертву дівчинку та після пологів заховала її тіло в сараї на подвір'ї домоволодіння

Поліція Харківської області повідомила про виявлення в селищі Коротич тіла немовляти, яке його матір півроку ховала в сараї.

Про тіло дитини 3 квітня о 17:11 повідомив 44-річний мешканець Коротича, який подзвонив на номер 102. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він заявив, що 2 квітня його співмешканка нібито поховала свою дитину на городі власного домоволодіння.

Поліцейські, які приїхали на місце події, з’ясували, що 34-річна жінка «народила за місцем мешкання мертву дівчинку та після пологів заховала її тіло в сараї на подвір'ї домоволодіння». Своєму співмешканцю, який на той час був на заробітках у Києві, вона сказала, що залишила дитину в лікарні.

Жінка під час вагітності не перебувала на обліку у гінеколога і нікому не повідомила про пологи та смерть дитини. Вона виховує ще двох малолітніх дітей.

2 квітня після вживання алкоголю вона посварилась зі своїм співмешканцем. Під час сварки жінка сказала йому, що дитина померла, та віддала чоловіку пакунок з тілом. Того ж дня о 10:30 чоловік поховав тіло немовляти на городі.

Працівники поліції виявили тіло та відправили до моргу. Подію кваліфікували за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня.

14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.