Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)

За фактом авіаударів на Рівненщині відкрито кримінальне провадження

Поліція Рівненської області підтвердила, що сьогодні поблизу кордону з Білоруссю сталися вибухи внаслідок бомбардування. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Сьогодні, 11 березня, близько 14:40 у полі поблизу села Миляч Сарненського району сталося три вибухи. Внаслідок бомбардування ніхто не постраждав, попередньо пошкоджено лінію електропередач», - йдеться в повідомленні.

За фактом нанесених авіаударів на Рівненщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.

«Слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м Дубровиця) задокументувала злочин: відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Матеріали кримінального провадження будуть скеровані за підслідністю до СБУ», - інформують у поліції.

Із місця події поліцейські вилучили уламки та встановлюють походження боєприпасів.

Як повідомлялося, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, назвавши її «відвертою маячнею»,