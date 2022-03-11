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    Кримінал

    Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)

    Поліцейські вилучили уламки на місці вибуху - Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Поліцейські вилучили уламки на місці вибуху
    фото: поліція Рівненської області

    За фактом авіаударів на Рівненщині відкрито кримінальне провадження

    Поліція Рівненської області підтвердила, що сьогодні поблизу кордону з Білоруссю сталися вибухи внаслідок бомбардування. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «Сьогодні, 11 березня, близько 14:40 у полі поблизу села Миляч Сарненського району сталося три вибухи. Внаслідок бомбардування ніхто не постраждав, попередньо пошкоджено лінію електропередач», - йдеться в повідомленні.

    За фактом нанесених авіаударів на Рівненщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.

    «Слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м Дубровиця) задокументувала злочин: відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Матеріали кримінального провадження будуть скеровані за підслідністю до СБУ», - інформують у поліції.

    Із місця події поліцейські вилучили уламки та встановлюють походження боєприпасів.

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    Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)

    Як повідомлялося, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

    Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, назвавши її «відвертою маячнею»,

    Теги: Національна поліція України Білорусь Росія війна бомбардування Рівненщина #stoprussia
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    Поліція Рівненщини підтвердила бомбардування на кордоні з Білоруссю (фото)