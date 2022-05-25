Поліція затримала шахрая, який за гроші обіцяв врятувати маріупольців

Мати та вітчим замовниці померли, так і не дочекавшись допомоги

У Києві зловмисник виманив у дівчини 10 тисяч гривень. Він пообіцяв постраждалій евакуювати її рідних з Маріуполя, але так і не виконав обіцянку. В результаті мати та вітчим дівчини померли, так і не дочекавшись допомоги.

Про злочин повідомив пресцентр Національної поліції у своєму офіційному Telegram-каналі. Злочинця спіймали співробітники Київського управління протидії кіберзлочинами разом зі слідчими Голосіївського управління. Тепер 27-річного зловмисника звинувачують за двома статтями: ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) і ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці).

«Цей чоловік записався до фонду волонтером. Допомагав вести документацію. Одного разу натрапив на пост дівчини в соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму і вітчима з Маріуполя. «Герой» написав, що може це організувати за 10 тисяч гривень. Дівчина відразу перевела цю суму на карту фігуранта і почала чекати приїзду рідних. Вона і подумати не могла, що насправді ніхто і не збирався рятувати її сім'ю», — повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Фігурант справи щоразу вигадував нові історії і переконував дівчину, що зовсім скоро її рідні доберуться до безпечних регіонів. Однак своїх зобов'язань він не виконав, і в результаті родичі потерпілої загинули.

За словами Клименка, зловмисник не вперше займається шахрайством. Раніше він привласнив 250 тисяч гривень за паливо для військових, яке не збирався купувати. За місцем проживання злочинця провели обшук та вилучили банківські картки разом з мобільним телефоном.

«Дівчина сподівалася на домовленість і не шукала інших варіантів врятувати рідних. Насправді це більше, ніж статті в Кримінальному кодексі», — підсумував Клименко.

Тим часом шахраї за гроші пропонують викупити захисників з полону, а мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина.

Тим часом сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Читайте також: На Полтавщині очільника військової адміністрації затримали на отриманні хабара