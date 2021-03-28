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    Поліція Полтавщини розшукує злочинця у зеленій балаклаві, що пограбував АЗС (відео)

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    Фото відділу комунікації поліції Полтавської області - Поліція Полтавщини розшукує злочинця у зеленій балаклаві, що пограбував АЗС (відео)

    Фото відділу комунікації поліції Полтавської області

    Розбійний напад стався у місті Карлівка Полтавської області

    27 березня, близько 04:40, на автозаправній станції BVS невідомий чоловік в балаклаві зеленого кольору проник до торгового залу магазину АЗС та погрожуючи застосуванням предмету, зовні схожого на пістолет, заволодів грошовими коштами, що знаходились у касі.

    Після вчинення розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

    Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування та затримання небезпечного злочинця.

    «Закликаємо очевидців події, а також водіїв транспортних засобів, які 27-го березня проїжджали повз автозаправну станцію BVS у місті Карлівка в проміжок часу з 4-ї до 5-ї години ранку з увімкненими відеореєстраторами та зафіксували інформацію, яка може допомогти у розкритті злочину, повідомити її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб або за телефонами: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 або 102», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника.

    Теги: кримінал напад АЗС Полтавщина поліція чоловік
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