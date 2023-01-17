«Полювали» за позиціями Himars та С-300: в Кременчуці знешкоджено ворожу агентуру

Ймовірними зрадниками виявились двоє переселенців зі сходу України

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Полтавській області. Представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Зазначається, що зловмисники «полювали» за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем Himars і далекобійних гаубиць М777.

«У разі виявлення українських військових об’єктів агенти РФ планували їх знищити через підпал і подальшу детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ», – йдеться в повідомленні.

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За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тис. дол. Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань.

Однак, співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці. Ними виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої «МДБ ДНР» Дмитром Зіпіром.

СБУ повідомляє, що перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку Зіпір дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам ФСБ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину.

Нагадаємо, з початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів.