Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств

Під час обшуків вилучено, зокрема, роздруківки незаконних витягів з баз даних

До злочинної організації причетні співробітники правоохоронних та контролюючих структур

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів схеми – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично «знімали» інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.

СБУ задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Під час слідчих дій вилучено:

ноутбуки;

банківські картки;

роздруківки незаконних витягів з баз даних;

та інші носії доказів протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.

Викриття зловмисників проводилось співробітниками Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР з дислокацією в Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.