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    Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств

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    Під час обшуків вилучено, зокрема, роздруківки незаконних витягів з баз даних - Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств
    Під час обшуків вилучено, зокрема, роздруківки незаконних витягів з баз даних
    Фото: СБУ

    До злочинної організації причетні співробітники правоохоронних та контролюючих структур

    Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів схеми – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично «знімали» інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.

    СБУ задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

    Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях.

    Під час слідчих дій вилучено:

    • ноутбуки;
    • банківські картки;
    • роздруківки незаконних витягів з баз даних;
    • та інші носії доказів протиправної діяльності.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

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    Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств
    Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств
    Посадовці продавали секретну інформацію українських силових відомств

    Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.

    Викриття зловмисників проводилось співробітниками Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР з дислокацією в Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    Теги: МВС СБУ кримінал Держприкордонслужба Державна міграційна служба
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