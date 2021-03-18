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    Кримінал

    СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)

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    Правоохоронці повідомили про підозру затриманому агенту&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; - СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)
    Правоохоронці повідомили про підозру затриманому агенту «ДНР»
    Фото: СБУ

    Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи

    Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі агента «МДБ ДНР», яка позиціонує себе як «спецслужба» терористів. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, що дислоковані на території регіону.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За попередньою версією слідства, мешканець тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань. За завданням представників «МДБ ДНР» його було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації. Зловмисників, насамперед, цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних сил України.

    Для отримання розвідданих, «куратори» відпрацювали інформатору закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень.

    Для переміщення територією регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт.

    Під час обшуків за адресою проживання ворожого агента правоохоронці виявили:

    • комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності;
    • зброю та боєприпаси.

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    СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)
    СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)
    СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)
    СБУ затримала у Дніпрі агента терористів (фото)

    Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

    • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
    • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування проводиться слідчими УСБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ ДНР ЗСУ тероризм розслідування боєприпаси
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