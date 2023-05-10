Правоохоронці опублікували докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ (аудіо)

Зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними

Посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду. Посадовиця була завербована ФСБ і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави, повідомляє пресслужба відомства.

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Імені підозрюваної не називають, але у мережі нескладно знайти новини про призначення торік головою Полтавського районного суду Лариси Богомолової.

Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.

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Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року. За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила російську агентку серед українських топпосадовців. Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.