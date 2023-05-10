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Правоохоронці опублікували докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці опублікували докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ (аудіо)
Зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними
фото з відкритих джерел

Посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду. Посадовиця була завербована ФСБ і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави, повідомляє пресслужба відомства.

Імені підозрюваної не називають, але у мережі нескладно знайти новини про призначення торік головою Полтавського районного суду Лариси Богомолової.

Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року. За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила російську агентку серед українських топпосадовців.  Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

 

Теги: СБУ державна зрада Полтава

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