Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ
За даними слідства, відстрочку планували оформити через фіктивні документи про трьох дітей
фото: НАБУ

Посадовця підозрюють у «вирішенні питання» зі зняттям з розшуку ТЦК та оформленням фіктивної відстрочки

НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис НАБУ у соцмережах.

За даними слідства, посадовець отримав кошти від двох громадян: по $34 тис. з кожного – за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також йшлося про подальше оформлення відстрочки від мобілізації та непритягнення до відповідальності після отримання фіктивних документів.

Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ фото 1
фото: НАБУ

За версією правоохоронців, відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з чоловіків трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом учасників схеми, мали бути видані за кордоном.

Наразі детективи встановлюють усіх можливих учасників оборудки та перевіряють обставини оформлення підроблених документів. Дії підозрюваного кваліфікують як одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Дії посадовця попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, правоохоронці вирішують питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідство встановлює всі обставини ймовірної схеми, зокрема використання службового становища для приховування протиправної діяльності. Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чотирьом особам у справі злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна України. Правоохоронці зазначають, що підозрюваним інкримінують участь у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, фігуранти створювали за кордоном компанії, через які відмивали корупційні активи. На ці структури реєстрували майно, серед якого земельні ділянки у Хорватії, дороговартісні автомобілі та цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

