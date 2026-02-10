Головна Країна Кримінал
НАБУ готує запит до Ізраїлю про екстрадицію фігурантів справи «Мідас»: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Директор НАБУ підтвердив підготовку екстрадиційного запиту щодо Тимура Міндіча
колаж: glavcom.ua

Антикорупційні органи заочно оголосили підозру бізнесмену Тимуру Міндічу

Національне антикорупційне бюро України планує звернутися до Ізраїлю із запитом про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча та інших фігурантів кримінального провадження у справі «Мідас». Про це під час пресконференції 10 лютого заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає «Главком».

За його словами, екстрадиційний запит наразі готується.

«Процес триває. Екстрадиційний запит щодо фігурантів буде скерований у цьому кримінальному провадженні. Як буде готовий, ми будемо скеровувати в Ізраїль», – повідомив Кривонос.

Також очільник НАБУ наголосив, що досудове розслідування у справі триває. Крім того, в межах провадження було заблоковано значну суму коштів, які вносилися як застава за одного з підозрюваних.

Нагадуємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

