Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки щодо Галущенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки щодо Галущенка
Антикорупційні органи підозрюють Галущенка в участі в злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана
фото: NV

За даними НАБУ, всього за 2021-2025 роки на користь Сигізмунда (так називали Германа Галущенка на плівках фігуранти) «відмито» $12,9 млн

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас». На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025 років). Йдеться про Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного», – наголошує НАБУ.

Правоохоронці стверджують, що з метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

«Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд», – йдеться у повідомленні.

Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки щодо Галущенка фото 1
скриншот з відео

Наразі правоохоронці встановили, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та €2,4 млн видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби. Зокрема, частина виведених коштів витрачалася сім'єю Галущенка на медичні послуги у клініці Олександра Цукермана (він же Шугармен) і придбання брендового одягу у столичних бутіках.

За даними НАБУ, всього за 2021-2025 роки на користь Сигізмунда (так називали Германа Галущенка на плівках фігуранти) «відмито» $12,9 млн.

6 фото
На весь екран
НАБУ оприлюднило нові розмови у справі «Мідас»
скриншот з відео

Додамо, що антикорупційні органи підозрюють колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка в участі в злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (про цих фігурантів «Главком» робив серію публікацій – читайте туттут і тут), а також у легалізації великої суми коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначається, що у рамках операції «Мідас» НАБУ налагодило співробітництво з 15 країнами світу.

За версією НАБУ і САП, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) з’явився фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». За створення фонду стояло угрупування, в яке входили вищеперелічені особи, у тому числі й Герман Галущенко.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

Читайте також:

Теги: НАБУ Герман Галущенко Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ростислав Шурма заявляв, що перебуває в Німеччині та не планує повертатися
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
13 лютого, 12:51
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
Суд арештував майно чоловіка Тимошенко
21 сiчня, 13:37
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Директор НАБУ розповів про спробу прослуховування співробітниці бюро
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
10 лютого, 16:24
Семен Кривонос розповів, що повернені державі кошти – не єдиний показник ефективності антикорупційної роботи
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією
10 лютого, 19:46
НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка
Справа «Мідас»: яку заставу САП проситиме для Галущенка
17 лютого, 09:34
фото: Ян Доброносов/Facebook
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
Вчора, 15:13

Кримінал

Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки щодо Галущенка
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки щодо Галущенка
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу
Масштабна спецоперація «Рубікон»: ліквідовано транснаціональну наркомережу
Крупа згадала про нові мільйони і внесла їх до декларації (документ)
Крупа згадала про нові мільйони і внесла їх до декларації (документ)
Кримінально-виконавча служба відповіла на заяви про неналежне утримання Магамедрасулова
Кримінально-виконавча служба відповіла на заяви про неналежне утримання Магамедрасулова
Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною
Суд дозволив Крупі вільно пересуватися Україною
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua