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Подолання залежності від газу та нафти РФ: Євросоюз поділився здобутками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Подолання залежності від газу та нафти РФ: Євросоюз поділився здобутками
фото: Pixabay

Росія скоротила експорт газу до Європи на 80% за вісім місяців

Європейський союз подолав залежність від постачання газу та нафти з Росії. 80% експорту російського газу вдалося повністю компенсувати шляхом постачання з США та Норвегії. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Вона зазначила, що Росія скоротила експорт газу до Європи на 80% за вісім місяців.

«Зрозуміло, допомогли хороші друзі, такі як США та Норвегія, які нас підтримали постачанням зрідженого та трубного газу», – повідомила очільниця Єврокомісії.

Крім того, за даними Євростату, з серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі впало на 19% порівняно з середнім показником за цей же період за останні п'ять років. У деяких країнах Європи споживання газу впало на 40–50%. До прикладу, у Фінляндії – на 57,3%, у Литві – на 47,9%, у Швеції – на 40,2%.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, які передбачають поетапну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Влітку 2022 року Росія в односторонньому порядку почала відмовлятися від постачання газу до європейських країн.

Водночас Австрія збільшила постачання російського газу. Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року.

До слова, 4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти. Також 15 лютого стелю цін на російські нафтопродукти встановила Швейцарія.

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