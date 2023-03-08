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В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості
В лічильниках RGC Metering використовуються комплектуючі провідного європейського виробника Pietro Fiorentini
фото: РГК

Щороку в Україні потребують заміни від 500 до 1000 промислових лічильників

В Україні розпочали виробництво роторних і турбінних лічильників для промисловості. Моделі RGM та TGM здатні здійснювати точний облік газу з номінальною пропускною спроможністю від 0,5 до 6500 кубометрів на годину в робочих умовах. Прилади обліку сертифіковані на території України і відповідають усім міжнародним стандартам. 

Промислові лічильники газу встановлені на всіх крупних підприємствах, які використовують газ у виробничих процесах. Від побутових вони відрізняються пропускною спроможністю та меншою похибкою вимірювання. Якщо побутові здатні пропускати через себе до 16 куб. м газу на годину, то промислові – до кількох тисяч куб. м на годину.  

Завдяки меншій похибці вимірювання промислові лічильники мають меншу похибку при вимірюванні великих обсягів газу, внаслідок чого знижуються метрологічні втрати газу. 

В Україні розпочато виробництво лічильників газу для промисловості фото 1

Власне виробництво приладів обліку під брендом RGC Metering сприятиме відновленню економічної активності регіонів та відбудові підприємств на деокупованих територіях.   

«В лічильниках RGC Metering використовуються комплектуючі провідного європейського виробника Pietro Fiorentini. Ми уніфікували приєднувальні розміри лічильників відповідно до стандартів європейських виробників лічильників, таких як Itron, Elster, FMG. В лічильниках обох типів уніфіковано відліковий пристрій – це спростило їхнє виробництво та обслуговування. Також ми забезпечуємо для своєї продукції власну сервісну та ремонтну базу, гарантуємо оригінальність запчастин», – говорить Андрій Лашко, керівник RGC Metering. 

Поява в Україні ще одного заводу, що виробляє такі пристрої, сприятиме розвитку конкурентного ринку, вдосконаленню продукції та підвищенню її якості. 

Одна з переваг лічильників українського виробництва – час, що необхідний на їхнє виготовлення. Він складає до 10 тижнів – від замовлення та доставки комплектуючих, до їхнього калібрування, пломбування, виготовлення документів, упакування та відвантаження. Якщо замовляти аналогічні лічильники з-за кордону, період очікування складає 14-16 тижнів.  

В 2023 році в метрологічному центрі RGC Metering заплановано випуск щонайменше 300 шт. промислових лічильників. 

Теги: лічильник газ РГК

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