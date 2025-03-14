Поліція показала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (фото)

Вбивство громадського діяча сталося в Приморському районі Одеси близько 10:30

Поліція ідентифікувала особу та встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до скоєння вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполу.

Правоохоронці показали фото ймовірного вбивці активіста.

Ймовірний вбивця активіста фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Українців, які володіють будь-якою інформацією про місцерозташування чоловіка, просять повідомляти за номерами: 0732555126; 0949498364 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, сьогодні о 10:30 невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Вбитим виявився активіст Дем'ян Ганул, стрілець з місця злочину втік.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагає Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію.

Раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування вбивства Демʼяна Ганула.