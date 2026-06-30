Прокуратура обвинувачує львівського ексмитника у вбивстві військового від час оповіщення

Справу ексмитника, якого звинувачують у вбивстві військового ТЦК у Львові, передали до суду

Після скоєного підозрюваний разом із братом втік з місця події

Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного колишнього інспектора місцевої митниці, пише «Главком».

Чоловіку інкримінують умисне вбивство 52-річного військовослужбовця, який перебував при виконанні службових обов'язків.

«За даними слідства, трагедія сталася на початку квітня у Львові, в районі вулиці Патона. Військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи оповіщення та перевіряли документи», – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під час перевірки між присутніми спалахнув конфлікт. 28-річний молодший брат обвинуваченого спробував утекти, а військовий намагався його затримати. У цей момент колишній митник дістав із сумки ніж і кинувся навздогін за представником ТЦК.

фото: Офіс Генерального прокурора

«Наздогнавши військовослужбовця, він ударив його в груди. Коли зрозумів, що бронежилет блокує удари, завдав удару в шию. Поранення виявилося смертельним – була пошкоджена сонна артерія. Попри зусилля медиків, й військовослужбовець помер», – розповідають прокурори.

Після скоєного брати втекли з місця злочину на машині, проте поліцейські швидко розшукали та затримали підозрюваного. Наразі колишній митник перебуває під вартою за звинуваченням у жорстокому вбивстві службової особи.

Раніше Главком повідомляв, про те, що у Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення.

На тлі резонансних випадків, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування, заступник міністра оборони України Мстислав Банік провів термінову нараду з Командуванням Сухопутних військ. За її результатами доручено провести службові перевірки в усіх ТЦК, ретельно перевірити звернення громадян щодо можливих порушень та забезпечити повне сприяння правоохоронним органам. За словами посадовця, будь-які прояви насильства чи приниження людської гідності є неприпустимими, а реформа системи ТЦК має стати одним із пріоритетів.