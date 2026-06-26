Чоловік із ножем напав на представників ТЦК у Харкові: є загиблий та поранений

Під час перевірки військовозобов'язаних невідомий дістав ніж і атакував військовослужбовців. Один із них загинув, нападник зник з місця події

У Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, інцидент стався після того, як старший групи оповіщення представився громадянину. Після цього чоловік раптово витягнув ніж і завдав ударів військовослужбовцям.

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Унаслідок нападу двоє військових отримали ножові поранення. Одного з них медики прооперували, наразі він перебуває у лікарні. Інший помер від отриманих травм.

Після скоєного нападник утік із місця події. Наразі його розшукують правоохоронці, тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини інциденту.

У Харківському обласному ТЦК та СП засудили напад на військовослужбовців та закликали громадян утримуватися від насильства щодо представників Сил оборони і правоохоронних органів.

Раніше подібний інцидент стався у приміщенні військово-лікарської комісії на вулиці Лемківській у Львові. Тоді студента доставили на проходження ВЛК через відсутність у системі «Резерв+» інформації про його право на відстрочку від мобілізації, хоча відповідні документи він мав при собі.

За матеріалами суду, під час очікування довідки між студентом і працівниками ТЦК виник конфлікт. Хлопець під час телефонної розмови голосно висловлювався на адресу військовослужбовців, після чого словесна суперечка переросла у бійку. Суд встановив, що внаслідок конфлікту один із працівників ТЦК дістав тяжкі травми обличчя та черепа, а самого студента засудили до одного року умовно, зобов'язавши також виплатити потерпілому компенсацію.

На тлі резонансних випадків, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування, заступник міністра оборони України Мстислав Банік провів термінову нараду з Командуванням Сухопутних військ. За її результатами доручено провести службові перевірки в усіх ТЦК, ретельно перевірити звернення громадян щодо можливих порушень та забезпечити повне сприяння правоохоронним органам. За словами посадовця, будь-які прояви насильства чи приниження людської гідності є неприпустимими, а реформа системи ТЦК має стати одним із пріоритетів.