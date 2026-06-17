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Заступник міністра оборони анонсував службові перевірки в ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Заступник міністра оборони анонсував службові перевірки в ТЦК
Мстислав Банік прокоментував інцидент, який стався в одному з районних ТЦК та СП Одеської області
фото: Mstyslav Banik/Facebook

Банік: Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік 16 червня провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на п'ятий рік війни», – йдеться у повідомленні.

Банік наголосив, що за результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК. «Максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам», – додав він.

«Такі інциденти ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, над якою ми зараз працюємо. Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», – наголосив Мстислав Банік.

Напередодні працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

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Теги: Міноборони ТЦК

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