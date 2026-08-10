Керівник САП пояснив, чому підозра Стефанішиній з’явилася після її звільнення

Клименко: Ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрано достатню кількість матеріалів

Повідомлення про підозру експослу України у США Ользі Стефанішиній не було пов’язане з її звільненням з посади. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Клименка, перед тим, як оголосити підозру будь-якому фігуранту, детектив НАБУ звертається до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після збору необхідних матеріалів. Прокурор вивчає докази та погоджує процесуальний документ.

«Ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрано достатню кількість матеріалів», – пояснив Клименко.

Керівник САП зазначив, що підозру вручають у день підписання відповідного процесуального документа. Тому сам факт звільнення Стефанішиної з посади не є причиною для повідомлення про підозру саме після цього.

Клименко також прокоментував інформацію щодо можливого впливу Стефанішиної на конкурсні комісії, які обирають керівників державних органів. Він заявив, що цей можливий вплив не є предметом розслідування у справі Стефанішиної. Прокурори використали відповідну інформацію під час судового засідання для обґрунтування ризиків під час обрання запобіжного заходу.

«Це лише ризик, це не є предметом розслідування», – наголосив керівник САП.

За словами Клименка, слідство не досліджувало надалі можливий вплив Стефанішиної на конкурсні комісії в межах цього провадження. Водночас керівник САП заявив про необхідність змінити законодавство. За його словами, втручання в роботу конкурсних комісій потребує окремого врегулювання.

«Нам потрібно попрацювати для того, щоб втручання в роботу конкурсних комісій було певним чином криміналізовано», – сказав Клименко.

Нагадаємо, 6 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. НАБУ підозрює Стефанішину в незаконному збагаченні та поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації. За даними слідства, у деклараціях експосолки відсутня інформація про дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також дані про оплату авіаквитків і лікування її матері.

Як повідомлялося, у 2025 році, журналісти hromadske оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини Стефанішиної. Зокрема, вони звернули увагу на розбіжності між даними її декларацій та інформацією з державних реєстрів щодо нерухомості матері.

Тоді Стефанішина стверджувала, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Мовляв, саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову.

Зауважимо, що ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Однак вона назвала звільнення власним рішенням.