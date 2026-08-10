СБУ затримала блогера, який наводив удари по Краматорську

Для перевірки окремих розвідданих блогер виїжджав на околиці міста під виглядом поїздок на дачу

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині місцевого блогера, якого російська воєнна розвідка залучила до коригування ударів по Краматорському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, чоловік створив кілька Telegram-каналів із загальною аудиторією близько 500 користувачів. Через них він збирав координати українських військових і передавав отриману інформацію російському куратору. Ці дані могли використовуватися для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях.

Для перевірки окремих розвідданих блогер виїжджав на околиці міста під виглядом поїздок на дачу. Також, за матеріалами справи, через підконтрольні канали він поширював кремлівську пропаганду, фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті й закликав місцевих жителів підтримувати російські збройні формування.

У СБУ зазначили, що агент потрапив у поле зору російських спецслужб після публікації антиукраїнських коментарів у соцмережах. Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон і комп’ютерну техніку з доказами його співпраці з воєнною розвідкою РФ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, Подільський районний суд міста Полтави затвердив угоду про визнання винуватості у справі про злочин проти основ національної безпеки.

Як ідеться в матеріалах справи, житель міста Первомайський Харківської області з 26 лютого по 19 березня 2022 року збирав інформацію про місця перебування українських військових і надсилав у ворожий чат-бот у Telegram.